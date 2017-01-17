ЦБ РФ установил курс евро с 18 января в размере 63,2864 руб.

17 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 63,2864 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,56 коп.

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К середине дня индекс ММВБ начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 10,34 пункта (0,472%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2178,73 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Белгородская область установила предельный объем выпуска государственных ценных бумаг региона на 2017 год по номинальной стоимости в сумме 4 млрд рублей, следует из постановления областного правительства. В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций... В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 26804,390 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 176,079 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6966 руб. Минимальный курс юаня составил 8,68 руб., максимальный - 8,7305... Минимальный курс юаня составил 8,68 руб., максимальный - 8,7305... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 897 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,3039 руб. Минимальный курс евро составил 63,1475 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,1475 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3993 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,2614 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Сотрудники Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) вошли в состав временной администрации по управлению этим банком, следует из информации на сайте ЦБ РФ. В состав временной администрации "Пересвета", в частности, вошли вице-президент ВБРР Михаил Полунин и... В состав временной администрации "Пересвета", в частности, вошли вице-президент ВБРР Михаил Полунин и... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги разнонаправлено на фоне снижения глобальных рынков капитала и роста нефти. Азиатские фондовые рынки закрылись без единой динамики. Индексы Японии и Австралии снизились, китайский рынок вырос. Азиатские фондовые рынки закрылись без единой динамики. Индексы Японии и Австралии снизились, китайский рынок вырос. В минусе торговалась Европа.... В минусе торговалась Европа.... читать дальше

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ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) подписало соглашение с ООО "Регион Финанс", являющимся представителем владельцев облигаций (ПВО) ДВМП серии БО-01 о реструктуризации долга по данным бумагам, и перенесло выплату третьего купона на... читать дальше

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"АЛРОСА" сейчас не рассматривает покупку алмазной трубки им. Гриба в Архангельской области, сообщил "Интерфаксу" президент компании Андрей Жарков. "Не думаем", - ответил он на вопрос о возможности сделки с новым собственником этого актива - "Открытием", которое в начале... "Не думаем", - ответил он на вопрос о возможности сделки с новым собственником этого актива - "Открытием", которое в начале... читать дальше

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Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) объявил сегодня о планах создания 7 тыс. рабочих мест в США и новых инвестициях на сумму не менее $1 млрд. Новые инвестиции обеспечат создание около 1,5 тыс. рабочих мест, говорится в сообщении GM. Кроме того, более... Новые инвестиции обеспечат создание около 1,5 тыс. рабочих мест, говорится в сообщении GM. Кроме того, более... читать дальше

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Бюджет "АЛРОСА" 2017 года предусматривает цены на алмазы на уровне прошлого года, заявил "Интерфаксу" в кулуарах форума в Давосе президент компании Андрей Жарков. При этом он отметил, что негативные последствия деноминации в Индии для алмазного рынка пока не... читать дальше

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Американская ExxonMobil Corp., крупнейшая по капитализации нефтедобывающая компания в мире, достигла соглашения о приобретении активов на месторождении Permian Basin на западе штата Техас у семьи Басс за $5,6 млрд, говорится в сообщении на сайте компании. Кроме того,... Кроме того,... читать дальше

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Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогноз по инфляции в России по итогам 2017 года до 3,9% с 4%, говорится в обзоре инвестбанка. "Мы понизили свой прогноз по инфляции в России в 2017 году и теперь полагаем, что ЦБ РФ достигнет своей цели по... "Мы понизили свой прогноз по инфляции в России в 2017 году и теперь полагаем, что ЦБ РФ достигнет своей цели по... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов на фоне очередных жестких заявлений избранного президента США Дональда Трампа и выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Накануне Д.Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что курс... Накануне Д.Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что курс... читать дальше

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Минприроды решило вести реестр недобросовестных участников аукционов на участки недр, чтобы в дальнейшем не допускать их к торгам, говорится в поправках в закон "О недрах", опубликованных на сайте раскрытия правовой информации. Как отмечается в пояснительной записке,... Как отмечается в пояснительной записке,... читать дальше

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