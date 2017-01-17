Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7072 руб.

17 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 154 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7072 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,69 руб., максимальный - 8,7272 руб. Было заключено 26 сделок. Объем торгов составил 69,51 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,6905 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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