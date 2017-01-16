Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,1437 руб.

16 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 128 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1437 руб.

Минимальный курс евро составил 62,98 руб., максимальный - 63,3475 руб. Было заключено 2593 сделки. Объем торгов составил 9611,68 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,2 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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