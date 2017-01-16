Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,6918 руб.

16 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 83 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6918 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,6841 руб., максимальный - 8,7 руб. Было заключено 40 сделок. Объем торгов составил 82,14 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,69 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.