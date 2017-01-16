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О "Регион Финанс" (входит в группу "Регион), являющееся представителем владельцев облигаций (ПВО) Татфондбанка (MOEX: TATF) серии БО-15, требует созвать общее собрание владельцев облигаций с повесткой дня, включающей вопрос об обращение в суд с требованием к эмитенту, говорится... читать дальше

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После нулевого старта индекс ММВБ начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 6,12 пункта (0,279%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2189,07 пункта. К середине дня... К середине дня... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 26980,469 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 63,118 млрд руб., или на...

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О "Прайм Финанс" установил ставку 8-го купона облигаций 1-й серии в размере 10,57% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила дебютные облигации на 11,75 млрд рублей в июле 2013 года. Бумаги имеют 16 полугодовых купонов. Ставка текущего купона... Компания разместила дебютные облигации на 11,75 млрд рублей в июле 2013 года. Бумаги имеют 16 полугодовых купонов. Ставка текущего купона... читать дальше

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Набсовет ВТБ 16 января утвердил новую программу однодневных биржевых облигаций на 15 трлн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка. "Наблюдательный совет утвердил новую программу на общую сумму 15 трлн рублей", - сообщили в ВТБ, отметив, что новая программа... "Наблюдательный совет утвердил новую программу на общую сумму 15 трлн рублей", - сообщили в ВТБ, отметив, что новая программа... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 418 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1993 руб. Минимальный курс евро составил 62,995 руб.,... Минимальный курс евро составил 62,995 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1762 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,651 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 127 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6858 руб. Минимальный курс юаня составил 8,67 руб., максимальный - 8,7331... Минимальный курс юаня составил 8,67 руб., максимальный - 8,7331... читать дальше

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Рост китайской экономики в 2016 году составил около 6,7%, свидетельствуют предварительные расчеты Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Вклад Китая в подъем глобальной экономики превышает 30%. Таким образом, Китай остается ведущим двигателем мирового... Вклад Китая в подъем глобальной экономики превышает 30%. Таким образом, Китай остается ведущим двигателем мирового... читать дальше

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Рынок акций РФ в понедельник завершил торги в красной зоне при невысокой активности торгов из-за отсутствия игроков из США, где празднуется День Мартина Лютера Кинга. В понедельник снизились индексы в Азии, японский Nikkei 225 упал на 1% вслед за котировками акций... В понедельник снизились индексы в Азии, японский Nikkei 225 упал на 1% вслед за котировками акций... читать дальше

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Инфляция в России в январе 2017 года ожидается на уровне 0,6-0,8%, что означает снижение в годовом выражении этого показателя до 5,0-5,2%, говорится в еженедельном мониторинге Минэкономразвития. "В январе мы ожидаем инфляцию в диапазоне 0,6-0,8% (5,0-5,2% в годовом... "В январе мы ожидаем инфляцию в диапазоне 0,6-0,8% (5,0-5,2% в годовом... читать дальше

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Служба кредитных рейтингов S&P Global Ratings подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг Русфинанс банка по обязательствам в национальной и иностранной валюте на уровне "BB+", краткосрочный рейтинг "B" и рейтинг по национальной шкале на уровне "ruAA+". Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

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Средневзвешенная ставка по депозитам, привлеченным банками РФ (без учета Сбербанка) от физических лиц на срок более года, в ноябре 2016 года снизилась до 8,28% с 8,56% в октябре, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ. Средневзвешенная ставка по депозитам на срок до... Средневзвешенная ставка по депозитам на срок до... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 21-28-го купонов облигаций 1-й серии в размере 9,3% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 23,19 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 23,19 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... читать дальше

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Правительство РФ установило запрет на допуск товаров из-за рубежа для нужд обороны страны и безопасности государства, сообщает сайт правительства. Согласно постановлению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, запрет установлен на допуск... Согласно постановлению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, запрет установлен на допуск... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Ростелеком" на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Долгосрочный рейтинг компании по национальной шкале подтвержден на уровне... Долгосрочный рейтинг компании по национальной шкале подтвержден на уровне... читать дальше

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