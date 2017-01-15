ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,37 руб.

15 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 59,37 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,78 коп.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу Эн-Би-Си назвал смешным и непрофессиональным доклад разведки США о якобы имевших место российских кибератаках. "Этот рассекреченный доклад - смешная вещь, и не более того. Прочитав его внимательно, становится... читать дальше

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Несмотря на многочисленные хакерские атаки, след которых ведет к США и другим странам, Москва не спешит обвинять в их организации правительства этих стран, заявил в интервью американскому телеканалу Эн-Би-Си пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Веб-сайт... читать дальше

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Североатлантический альянс активизирует свою деятельность у границ России, взяв курс на дальнейшее расширение НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Число заходов кораблей нечерноморских государств НАТО в акваторию Черного моря возросло в три раза.... читать дальше

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Белоруссия и Египет согласились совместно работать над заключением соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Каиром и продвигать внешнеторговые интересы друг друга в экономических объединениях, сообщила пресс-служба президента Белоруссии Александра... читать дальше

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Россия фиксирует значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных. Широко используются... читать дальше

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Сокращение российской группировки в Сирии не затронет зенитные ракетные системы С-300 и береговые комплексы "Бастион", они будут прикрывать пункт базирования ВМФ РФ в Тартусе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Прикрытие с воздуха и моря пункта... читать дальше

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Избранный президент США Дональд Трамп планирует провести встречу в Рейкьявике с главой РФ Владимиром Путиным после того, как вступит в должность, пишет британская The Sunday Times. По информации газеты, Д.Трамп и его команда сообщили британским властям, что первая зарубежная... читать дальше

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Самолет Ан-148 перед вылетом из Москвы в Саратов получил повреждения, столкнувшись с автопогрузчиком в Домодедово, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. "Накануне днем в результате нарушения схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке экипаж допустил... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 59,37 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,78 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 63,1222 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,37 коп.

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Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон пообещал в субботу, что будет выстраивать внешнюю политику, исходя из интересов только своей страны и вне зависимости от того, какие у него сформируются отношения с лидерами крупнейших государств. "При формировании внешней политики я... читать дальше

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Всех задержанных участников несогласованной оппозиционной акции у памятника Грибоедову на Чистых прудах в Москве отпускают из отделов полиции, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель организации "Новая оппозиция". "В настоящий момент задержанных начали отпускать из УВД... читать дальше

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Нарастающий дефицит качественного предложения может негативно сказаться на развитии туррынка, в России необходимо упрощать визовый режим для туристов и стимулировать гостиничное строительство, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько. "Ситуация на... читать дальше

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Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) надеется встретиться в этом году как минимум дважды с российским президентом Владимиром Путиным. "Надо помнить, что я встречаюсь с ним ежегодно, и я встречусь с ним и в России в этом году", - сказал С.Ниинисте в телевизионной...

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Минфин еще не определился, нужно ли снижать акцизы на алкоголь, в этом году снижения не будет. "Понимания, что нужно снижать ставки, у нас еще нет", - сказал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов на Гайдаровском форуме в субботу.... читать дальше

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Непоказное стремление Дональда Трампа сделать мир безопаснее поможет российско-американским отношениям войти в нормальное русло, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Россия не ждет от сорок пятого американского... читать дальше

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