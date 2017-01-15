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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,1222 руб.
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15 января 2017 года 12:19

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,1222 руб.

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15 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 63,1222 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,37 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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