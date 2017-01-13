Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6731 руб.

13 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 307 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6731 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,6649 руб., максимальный - 8,6967 руб. Было заключено 154 сделки. Объем торгов составил 605,19 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,69 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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