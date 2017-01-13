Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,3602 руб.

13 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3602 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,2075 руб., максимальный - 59,5325 руб. Было заключено 13040 сделок. Объем торгов составил 58302,55 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,42 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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