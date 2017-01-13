Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,1565 руб.

13 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 282 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1565 руб.

Минимальный курс евро составил 62,9475 руб., максимальный - 63,3775 руб. Была заключена 2331 сделка. Объем торгов составил 10434,98 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,245 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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