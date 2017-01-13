Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2440,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 752,49 млрд руб.

13 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 января составили по Российской Федерации 2440,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2219 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2472,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2280,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 января составили 752,49 млрд руб. против 745,95705 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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