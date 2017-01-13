ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,2759 руб.

13 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 13 января, составляет 63,2759 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,25 коп.

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Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) надеется встретиться в этом году как минимум дважды с российским президентом Владимиром Путиным. "Надо помнить, что я встречаюсь с ним ежегодно, и я встречусь с ним и в России в этом году", - сказал С.Ниинисте в телевизионной...

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Минфин еще не определился, нужно ли снижать акцизы на алкоголь, в этом году снижения не будет. "Понимания, что нужно снижать ставки, у нас еще нет", - сказал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов на Гайдаровском форуме в субботу.... читать дальше

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Непоказное стремление Дональда Трампа сделать мир безопаснее поможет российско-американским отношениям войти в нормальное русло, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Россия не ждет от сорок пятого американского... читать дальше

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Решение РФ и ОПЕК по ограничению добычи нефти привело к улучшению ситуации в нефтяных компаниях РФ, целесообразности резкого изменения налоговой нагрузки в ТЭКе нет, можно говорить только о плановой настройке налогообложения в отрасли, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим... читать дальше

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Уровень финансирования мероприятий Федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию туризма является критически низким, сообщил заместитель главы руководителя Ростуризма Николай Королев в субботу в ходе Гайдаровского форума. "Настоящий уровень финансирования мероприятий программы... читать дальше

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Депутаты Государственного Совета-Хасэ Адыгеи на внеочередном заседании в субботу единогласно избрали председателем регионального парламента Владимира Нарожного, сообщает корреспондент "Интерфакс-Юг". "Осознаю груз ответственности, который сегодня ложится на нас с вами. Я хочу... читать дальше

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Уходящий президент США Барак Обама продлил в пятницу санкции в отношении Ирана, Кубы, Ливии, Зимбабве, Венесуэлы, а также террористов, угрожающих сорвать мирный процесс на Ближнем Востоке, сообщает Белый дом. Отмечается, что Б.Обама направил письмо спикеру палаты представителей... читать дальше

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Московское метро получит 192 вагона нового поколения в 2017 году, сообщат пресс-служба метрополитена. В московском метро проводится обновление подвижного состава. В течение 2017 в эксплуатацию будут введены 24 восьмивагонных состава нового поколения "Москва". В январе Московский... читать дальше

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После встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа может начаться новая страница в отношениях двух стран, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. "Трамп делает большую ставку на встречу с Путиным. С этой встречи, вопреки скептикам,... читать дальше

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Туристический поток в Крым на новогодние праздники вырос в этом году вдвое - до 87 тыс. туристов, за весь 2016 год - на 21% до 5,57 млн человек, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма региона. "В этом году на новогодние и рождественские праздники Крым посетили... читать дальше

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Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2016 году составила 12,4% против 4% в 2015 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате. "Среднегодовой рост цен в 2016 году ускорился до 12,4%. В том числе продовольственные товары за год подорожали на 14,7%,... читать дальше

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Покидающий пост президента США Барак Обама еще на год продлил введенные в отношении России в марте 2014 года санкции в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома. "В соответствии с разделом 202(D) Закона о национальных чрезвычайных ситуациях, я продлеваю на... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 59,37 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,78 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 января, составляет 63,1222 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,37 коп.

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 16,81 пункта (0,76%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2195,19 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 26917,350 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 227,076 млрд руб., или на...

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