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12 января 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,3784 руб.
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12 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7646 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3784 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,075 руб., максимальный - 59,7375 руб. Была заключена 18271 сделка. Объем торгов составил 69973,46 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,195 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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