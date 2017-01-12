Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,3784 руб.

12 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7646 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3784 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,075 руб., максимальный - 59,7375 руб. Была заключена 18271 сделка. Объем торгов составил 69973,46 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,195 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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