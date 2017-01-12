Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,1847 руб.

12 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1886 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1847 руб.

Минимальный курс евро составил 62,97 руб., максимальный - 63,49 руб. Было заключено 2880 сделок. Объем торгов составил 12571,68 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,09 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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