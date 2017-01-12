Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,6446 руб.

12 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 849 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6446 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,6147 руб., максимальный - 8,6718 руб. Было заключено 36 сделок. Объем торгов составил 129,89 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,6259 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.