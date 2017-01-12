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После снижения индекс ММВБ вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 6,61 пункта (0,298%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2212 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 21508,230 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 23,651 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8659 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,349 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 663 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6424 руб. Минимальный курс юаня составил 8,62 руб., максимальный - 8,67... Минимальный курс юаня составил 8,62 руб., максимальный - 8,67... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1730 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1707 руб. Минимальный курс евро составил 62,92 руб.,... Минимальный курс евро составил 62,92 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно: снизился по индексу ММВБ из-за укрепления рубля на фоне роста нефти и вырос по индексу РТС. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в четверг, трейдеры предпочли зафиксировать прибыли после недавнего... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в четверг, трейдеры предпочли зафиксировать прибыли после недавнего... читать дальше

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что телеканал CNN находится в тяжелейшем положении из-за распространения дезинформация. "CNN - в полном упадке из-за их фальшивых новостей, их рейтинги резко падают с момента выборов (президента США), и вскоре доверие к ним... "CNN - в полном упадке из-за их фальшивых новостей, их рейтинги резко падают с момента выборов (президента США), и вскоре доверие к ним... читать дальше

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С января по ноябрь 2016 года российскими кредитными организациями было предоставлено более 750 тысяч ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 1,3 трлн рублей, говорится в сообщении Банка России. Темп прироста объема предоставленных с начала года ИЖК в рублях к соответствующему... читать дальше

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Акционеры крупнейшего по объему активов банка Италии UniCredit SpA одобрили привлечение дополнительного капитала на сумму 13 млрд евро, пишет Financial Times. Привлечение капитала предлагается осуществить за счет продажи новых акций среди существующих акционеров... Привлечение капитала предлагается осуществить за счет продажи новых акций среди существующих акционеров... читать дальше

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Россия приступила к поэтапному сокращению добычи нефти в рамках выполнения договоренности с ОПЕК, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Россия выполняет свои обязательства",- подчеркнул он. "В целом, можно сказать, что мы даже больше сократили сейчас,... "В целом, можно сказать, что мы даже больше сократили сейчас,... читать дальше

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В 2016 году объем ввода торговых площадей в Москве вырос по сравнению с 2015 годом на 35% - до 571 тыс. кв. м, подсчитали специалисты компании "Магазин магазинов". В том числе во 2-м полугодии было введено 471 тыс. кв. м новых торговых площадей, что стало рекордным... В том числе во 2-м полугодии было введено 471 тыс. кв. м новых торговых площадей, что стало рекордным... читать дальше

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Проект документа о продлении нормы выплат госкомпаниями 50% прибыли в качестве дивидендов, внесенный в правительство с разногласиями между двумя ответственными ведомствами, возвращен в Минфин, сказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. "Формально... "Формально... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) 12 января полностью разместил 5-летние биржевые облигации серии ПБО-001Р-05 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,76% годовых, к ней приравнена ставка 2-10-го купонов. Купоны -... Ставка 1-го купона установлена в размере 9,76% годовых, к ней приравнена ставка 2-10-го купонов. Купоны -... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в четверг. Инвесторы оценивают прошедшую накануне пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, комментарии руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) и макроэкономические статданные. На... На... читать дальше

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Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в декабре увеличился на 1,8% относительно того же месяца годом ранее, сообщается в отчете министерства труда страны. Это максимальный подъем показателя с весны 2012 года, отмечает MarketWatch. В декабре по сравнению с... В декабре по сравнению с... читать дальше

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Россия на форумах "группы двадцати" всегда на равных работала с партнерами и добивалась достижения своих интересов и отражения своих позиций, заявила журналистам шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш. "На площадке "группы двадцати" Россия никогда не испытывала какого-то... "На площадке "группы двадцати" Россия никогда не испытывала какого-то... читать дальше

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