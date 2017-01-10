Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7047 руб.

10 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 17 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7047 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,682 руб., максимальный - 8,7501 руб. Было заключено 169 сделок. Объем торгов составил 984,15 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,6962 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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