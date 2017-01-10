Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,9672 руб.

10 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1177 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9672 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,805 руб., максимальный - 60,16 руб. Было заключено 17910 сделок. Объем торгов составил 90350,87 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,9975 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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