Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,5227 руб.

10 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5051 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5227 руб.

Минимальный курс евро составил 63,3875 руб., максимальный - 63,765 руб. Было заключено 2723 сделки. Объем торгов составил 15242,02 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,46 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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