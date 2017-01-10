Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 января

10 января. FINMARKET.RU -РФ с 11 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2280,67 (+15,85) руб./грамм; на серебро - 31,84 (+0,16) руб./грамм; на платину - 1871,64 (+1,78) руб./грамм; на палладий - 1455,29 (-0,54) руб./грамм.

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Внешэкономбанк 12 января начнет размещение 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-05 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,76% годовых, к ней приравнена ставка 2-10-го купонов. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,76% годовых, к ней приравнена ставка 2-10-го купонов. Купоны - полугодовые. Бонды... Бонды... читать дальше

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оссельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты приобрел облигации 12-14-й серий по цене 100% от номинала на общую сумму 13,6 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Банк приобрел 3 млн 794,554 тыс. бондов 12-й серии (76% выпуска), 3 млн 439,502 тыс. бумаг 13-й... Банк приобрел 3 млн 794,554 тыс. бондов 12-й серии (76% выпуска), 3 млн 439,502 тыс. бумаг 13-й... читать дальше

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Индекс ММВБ продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 26,24 пункта (1,187%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2237,49 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 14,74... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 14,74... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 27143,932 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 231,489 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4920 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5198 руб. Минимальный курс евро составил 63,3025 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,3025 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 17 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7047 руб. Минимальный курс юаня составил 8,682 руб., максимальный - 8,7501... Минимальный курс юаня составил 8,682 руб., максимальный - 8,7501... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9816 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на повышательном тренде вместе с Европой и нефтью, а также на фоне прекратившегося укрепления рубля. Европа, открывшаяся преимущественно в красной зоне, перешла в плюс. Европа, открывшаяся преимущественно в красной зоне, перешла в плюс. Тем временем торги во вторник фондовые рынки... Тем временем торги во вторник фондовые рынки... читать дальше

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Существенное увеличение темпов глобального экономического подъема за последнее время говорит о наличии рисков, способных свести на нет оптимизм в отношении перспектив мировой экономики, считает главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус. Выступая на конференции в... Выступая на конференции в... читать дальше

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О "Полипласт" 10 января завершило размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-03 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 65% выпуска на сумму 650 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок инвесторов прошел 9 ноября. По итогам маркетинга ставка... Сбор заявок инвесторов прошел 9 ноября. По итогам маркетинга ставка... читать дальше

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анк ВТБ в рамках оферты приобрел 982,980 тыс. биржевых облигаций серии БО-43 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 4,91% бондов на сумму... Объем выпуска составляет 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 4,91% бондов на сумму... читать дальше

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"Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) зафиксировала в своих сетях в Московском регионе максимум электропотребления с 2012 года - 17 825 МВт, говорится в сообщении компании. "9 января по сети ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") при температуре минус... "9 января по сети ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") при температуре минус... читать дальше

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"Московская биржа" во вторник включила в первый уровень "Списка ценных бумаг, допущенных к торгам" биржевые облигации Внешэкономбанка (ВЭБ) серии ПБО-001Р-05 на 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. поможет одному миллиону американских предприятий малого бизнеса в экспорте их продукции на китайский и другие азиатские рынки, заявил председатель правления компании Джек Ма после встречи с избранным президентом США Дональдом... читать дальше

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"Московская биржа" утвердила изменения в решение о выпуске облигаций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) серии БО-01 в связи с получением сведений о представителе владельцев бумаг, говорится в пресс-релизе биржи. Как... Как... читать дальше

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По состоянию на 1 января 2017 г. объем Резервного фонда составил 972,13 млрд рублей, что эквивалентно $16,03 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: - $7,62 млрд; - $7,62 млрд; - 6,71 млрд... - 6,71 млрд... читать дальше

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