Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7064 руб.

9 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 336 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7064 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,689 руб., максимальный - 8,745 руб. Было заключено 92 сделки. Объем торгов составил 425,1 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,72 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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