Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,0176 руб.

9 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 10796 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,0176 руб.

Минимальный курс евро составил 62,8 руб., максимальный - 63,2625 руб. Было заключено 2204 сделки. Объем торгов составил 11120,97 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,875 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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