Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6728 руб.

6 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 285 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6728 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,62 руб., максимальный - 8,7299 руб. Было заключено 3 сделки. Объем торгов составил 0,22 млн руб., что на 100% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,62 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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