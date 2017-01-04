ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,6569 руб.

4 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 60,6569 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,39 коп.

.

Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 21,53 пункта (0,942%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2263,9 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 27403,715 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 192,401 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1112 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,4624 руб. Минимальный курс евро составил 63,2025 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,2025 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 345 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8075 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 836 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7687 руб. Минимальный курс юаня составил 8,653 руб., максимальный - 8,846... Минимальный курс юаня составил 8,653 руб., максимальный - 8,846... читать дальше

.

Калининградский аэропорт "Храброво" по-прежнему закрыт из-за поврежденного самолета, лежащего на взлетно-посадочной полосе, сообщили "Интерфаксу" в правительстве региона. "Аварийные службы пока что не смогли убрать поврежденный самолет с взлетно-посадочной полосы.... "Аварийные службы пока что не смогли убрать поврежденный самолет с взлетно-посадочной полосы.... читать дальше

.

Европейские фондовые индексы слабо опускаются к концу сессии в среду, при этом акции ритейлеров дешевеют на фоне слабых прогнозов Next. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,2%, до 365,02 пункта. Британский FTSE 100... Британский FTSE 100... читать дальше

.

Нефть слабо меняется в цене в среду, инвесторы оценивают заявления нефтедобывающих стран об изменениях добычи и ждут данных о запасах топлива в США. Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 мск подешевел на 3 цента, до $55,44 за... читать дальше

.

ОАО "Российские железные дороги" продлило на 2017 год скидку на перевозки пропана, бутана и изобутана со станции Тобольск (Тюменская обл.) в направлении морского торгового порта Усть-Луга (станция Лужская-экспорт, Ленинградская обл.) и на возврат вагонов, но снизило ее размер с... читать дальше

.

Доллар США слегка снижается, а евро немного укрепляется на торгах "Московской биржи" днем в среду; рубль стабилен по отношению к бивалютной корзине благодаря стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках. Курс доллара США составил 60,8325 руб./$1 в 15:00 МСК, что... Курс доллара США составил 60,8325 руб./$1 в 15:00 МСК, что... читать дальше

.

Рынок акций РФ в среду отыграл упавшую накануне нефть и дрейфует в боковике в районе 2260 пунктов по индексу ММВБ; лидерами отката выступают бумаги, лидировавшие в росте во вторник. К 16:35 МСК индекс ММВБ составил 2256,81 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1171,76 пункта... К 16:35 МСК индекс ММВБ составил 2256,81 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1171,76 пункта... читать дальше

.

Котировки фьючерсов на фондовые индексы США повышаются в среду, участники рынка ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв обнародует протокол в 22:00 МСК. На заседании, состоявшемся 13-14 декабря, было принято ожидаемое... читать дальше

.

Акционеры ПАО "ТГК-2" на внеочередном собрании 23 января 2017 года переизберут совет директоров. На 11 мест в совете претендуют 26 человек, следует из материалов генкомпании. Среди них все действующие члены совета - бывший заместитель министра энергетики Леонид Тропко, пять... читать дальше

.

Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ понизился на 29,88 пункта (1,307%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2255,55 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2284,61 (-0,04%) пункта, минимальное -... читать дальше

.

Журнал The Banker назвал Эльвиру Набиуллину лучшим председателем центробанка года в Европе. Годом ранее лучшим руководителем ЦБ в этом регионе по версии The Banker стал глава Банка Англии Марк Карни. Э.Набиуллина всегда указывала на необходимость снижения инфляции для улучшения... читать дальше

.

План работы ОАО "Российские железные дороги" в январе 2017 года предполагает среднесуточную погрузку на уровне 3,025 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании. Это соответствует 93,775 млн тонн в целом за месяц. В январе 2016 г. объем погрузки на... читать дальше

.