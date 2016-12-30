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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8759 руб.
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30 декабря 2016 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8759 руб.

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30 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2382 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8759 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,685 руб., максимальный - 9,165 руб. Было заключено 102 сделки. Объем торгов составил 60,85 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0033 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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