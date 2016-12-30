Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,9193 руб.

30 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6266 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,9193 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,21 руб., максимальный - 61,5375 руб. Было заключено 23285 сделок. Объем торгов составил 117984,82 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,97 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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