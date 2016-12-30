Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,0972 руб.

30 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 11679 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,0972 руб.

Минимальный курс евро составил 63,4225 руб., максимальный - 64,92 руб. Было заключено 4773 сделки. Объем торгов составил 20788,13 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,4625 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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