Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6375 руб.

29 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 640 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6375 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,6201 руб., максимальный - 8,735 руб. Было заключено 246 сделок. Объем торгов составил 1141,19 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,7144 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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