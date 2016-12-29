Запасы нефти в США выросли за период с 16 декабря по 23 декабря на 614 тыс. баррелей, бензина - упали на 1593 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 1593 тыс. баррелей и составили 227,143 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

29 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 614 тыс. баррелей - до 486,063 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Индекс ММВБ продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 26,39 пункта (1,196%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2232,72 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 8,07... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 8,07... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 26987,475 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 345,779 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14156 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,4793 руб. Минимальный курс евро составил 63,3 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,3 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2382 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8759 руб. Минимальный курс юаня составил 8,685 руб., максимальный - 9,165... Минимальный курс юаня составил 8,685 руб., максимальный - 9,165... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7331 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,132 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,4... Минимальный курс доллара США составил 60,4... читать дальше

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ллектив RusBonds поздравляет всех участников фондового рынка с Новым годом и Рождеством! Желаем Вам успеха и процветания в Новом году! Пусть в Новый год счастье и удача придет к каждому из нас! Желаем Вам успеха и процветания в Новом году! Пусть в Новый год счастье и удача придет к каждому из нас! Любви и радости, мира и благополучия Вам и Вашим близким! Любви и радости, мира и благополучия Вам и Вашим близким! До... До...

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Рынок акций РФ завершил последние торги в этом году в плюсе. В пятницу в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (просела Япония и подрос Китай), вышла в плюс Европа. В пятницу в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (просела Япония и подрос Китай), вышла в плюс Европа. Американские фондовые индексы начали торги небольшим снижением, однако в целом рынок акций... Американские фондовые индексы начали торги небольшим снижением, однако в целом рынок акций... читать дальше

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Правительство РФ утвердило государственную программу "Реализация государственной национальной политики". Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление вступает в силу с 1 января 2017... Постановление вступает в силу с 1 января 2017... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в России в национальном определении в ноябре 2016 года увеличилась на 1,1% - до 36 трлн 433,6 млрд рублей, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. ЦБ уточнил данные о денежной массе в национальном определении с начала 2012 года,... ЦБ уточнил данные о денежной массе в национальном определении с начала 2012 года,... читать дальше

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Чистая прибыль предприятий "Роскосмоса" в 2016 году выросла почти в 1,6 раза и превысила 3 млрд рублей, говорится в итоговом пресс-релизе, опубликованном на сайте госкорпорации. "Согласно предварительному прогнозу, консолидированная чистая прибыль предприятий, входящих... "Согласно предварительному прогнозу, консолидированная чистая прибыль предприятий, входящих... читать дальше

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Европейские фондовые индексы растут в ходе торгов в пятницу. Британский рынок, торги на котором уже закончились, продемонстрировал наибольший оптимизм в этом году. В пятницу FTSE 100 увеличился на 0,32% - до 7142,83 пункта. Таким образом, он завершил текущий год на... Британский рынок, торги на котором уже закончились, продемонстрировал наибольший оптимизм в этом году. В пятницу FTSE 100 увеличился на 0,32% - до 7142,83 пункта. Таким образом, он завершил текущий год на... читать дальше

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Решение президента РФ не отвечать зеркально на высылку российских дипломатов из США демонстрирует ответственный подход к мировой политике и посылает созидательный сигнал избранному американскому президенту Дональду Трампу, заявил глава комитета Совета Федерации по международным... читать дальше

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Объем электронной торговли (e-commerce) в Китае вырастет за пять лет до 40 трлн юаней ($5,8 трлн), сообщается в отраслевой программе развития на 2016-2020 годы. При этом розничные онлайн-продажи вырастут до 10 трлн юаней, в этой отрасли будут заняты 50 млн... читать дальше

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ВТБ в пятницу, 30 декабря, разместил однодневные биржевые облигации серии КС-1-74 на 25 млрд 247,380 млн рублей по номиналу при заявленном объеме в 50 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Таким образом, ВТБ разместил 50,49% от объема выпуска. Таким образом, ВТБ разместил 50,49% от объема выпуска. Облигации... Облигации... читать дальше

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Американские фондовые индексы перешли к вялому снижению в начале торгов в пятницу, однако в целом рынок акций завершает текущий год на позитивной ноте. Подъем Dow Jones Industrial Average по итогам 2016 года может стать самым существенным за три года, хотя индекс и не... Подъем Dow Jones Industrial Average по итогам 2016 года может стать самым существенным за три года, хотя индекс и не... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) в Нерюнгринском районе Якутии, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru. Новая ТОР получила название "Южная... Новая ТОР получила название "Южная... читать дальше

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