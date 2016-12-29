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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 16 декабря по 23 декабря на 614 тыс. баррелей, бензина - упали на 1593 тыс. баррелей
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29 декабря 2016 года 19:02
Запасы нефти в США выросли за период с 16 декабря по 23 декабря на 614 тыс. баррелей, бензина - упали на 1593 тыс. баррелей
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29 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 614 тыс. баррелей - до 486,063 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1593 тыс. баррелей и составили 227,143 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1881 тыс. баррелей, достигнув 151,634 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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