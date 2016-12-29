Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,2927 руб.

29 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3014 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2927 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,095 руб., максимальный - 60,7 руб. Было заключено 20650 сделок. Объем торгов составил 119845,95 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,56 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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