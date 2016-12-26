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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,6331 руб.
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26 декабря 2016 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,6331 руб.

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26 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1709 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6331 руб.

Минимальный курс евро составил 63,495 руб., максимальный - 63,995 руб. К этому времени было заключено 4234 сделки. Объем торгов составил 13641,09 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,77 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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