Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 декабря

26 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 27 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2214,78 (+2,02) руб./грамм; на серебро - 30,82 (-0,03) руб./грамм; на платину - 1772,22 (+1,62) руб./грамм; на палладий - 1280,69 (+1,16) руб./грамм.

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Индекс ММВБ нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 4,68 пункта (0,215%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2177,86 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 26436,499 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 91,566 млрд руб., или на...

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ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК) 27 декабря проведет сбор заявок на первый выпуск однотраншевых ипотечных облигаций на 2,109 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Заявки будут приниматься с... Заявки будут приниматься с... читать дальше

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ВТБ 26 декабря утвердил параметры 10 выпусков однодневных биржевых облигаций серий КС-1-76 - КС-1-85 на общую сумму в 500 млрд рублей, говорится в сообщениях банка. Объем каждого выпуска составит 50 млрд рублей. Объем каждого выпуска составит 50 млрд рублей. Как сообщалось, ВТБ размещает биржевые... Как сообщалось, ВТБ размещает биржевые... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 38 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7673 руб. Минимальный курс юаня составил 8,7456 руб., максимальный - 8,7922... Минимальный курс юаня составил 8,7456 руб., максимальный - 8,7922... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2028 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8699 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1709 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6331 руб. Минимальный курс евро составил 63,495 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,495 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в плюсе, завершил торги в зеленой зоне в отсутствие игроков из Европы и США, где продолжаются рождественские праздники. Большинство открытых в понедельник для торгов фондовых площадок АТР завершило день в минусе в связи с изменившейся... Большинство открытых в понедельник для торгов фондовых площадок АТР завершило день в минусе в связи с изменившейся... читать дальше

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В июле-ноябре этого года Государственное управление по делам авторского права Китая в рамках реализации специальной кампании по борьбе с онлайн-пиратством закрыло 290 пиратских сайтов. За этот период было рассмотрено 514 административных дел, общая сумма штрафов... За этот период было рассмотрено 514 административных дел, общая сумма штрафов... читать дальше

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Банк "Держава" определил ставку 15-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 11,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты по купону составит 28,36 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Размер выплаты по купону составит 28,36 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Банк в июле 2013 года... Банк в июле 2013 года... читать дальше

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Транспортная прокуратура Москвы проведет проверку в связи с задержкой нескольких десятков рейсов в столичных аэропортах в понедельник. "Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте взяла на контроль соблюдение прав... "Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте взяла на контроль соблюдение прав... читать дальше

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Приобретение "Мегафоном" контрольной доли в Mail.ru Group Limited может оказать умеренное давление на леверидж оператора мобильной связи, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Однако ожидается, что скорректированный чистый леверидж... Однако ожидается, что скорректированный чистый леверидж... читать дальше

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Мировое производство первичного алюминия в январе-ноябре снизилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляло 53,011 млн тонн, говорится в сообщении Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI). Наиболее... Наиболее... читать дальше

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Банк "Национальный стандарт" установил ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 11,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты по купону составит 57,03 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размер выплаты по купону составит 57,03 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Банк... Банк... читать дальше

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В 2016 года страховщики Китая собрали 2,9 трлн юаней ($416 млрд) страховых взносов, что на 28,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Китайского комитета по контролю за страховыми операциями. Поступления в сфере страхования... Поступления в сфере страхования... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОГК-2) в иностранной и национальной валютах на уровне "BB". Как говорится в сообщении агентства,... Как говорится в сообщении агентства,... читать дальше

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