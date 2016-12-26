Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7847 руб.

26 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 204 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7847 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,7558 руб., максимальный - 8,82 руб. Было заключено 34 сделки. Объем торгов составил 46,15 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,7811 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.