Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1726,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 668,37 млрд руб.

26 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 декабря составили по Российской Федерации 1726,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1482,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1951,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1720,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 декабря составили 668,37 млрд руб. против 684,80752 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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