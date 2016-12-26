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В 2015 году общий объем экспорта товаров и услуг Москвы превысил 9,7 трлн руб., свидетельствуют данные исследования деклараций НДС столичных компаний, которое провели специалисты департамента экономической политики и развития города. "Это втрое больше, чем суммарный... "Это втрое больше, чем суммарный... читать дальше

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АО "Открытие холдинг" установило ставку 18-го купона облигаций 3-й серии в размере 11,25% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по купону составит 28,05 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размер выплаты по купону составит 28,05 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Компания разместила облигации 3-й серии на 7... Компания разместила облигации 3-й серии на 7... читать дальше

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Индекс ММВБ корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ повысился на 7,72 пункта (0,355%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2180,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2184,25 (+0,51%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Заявки на месторождение золота Сухой Лог подали компании "СЛ Золото" и "Золото Бодайбо", залог в размере 8,5 млрд рублей от каждой компании будет внесен в первой половине января, сообщил в понедельник глава Минприроды Сергей Донской. "Подали заявки "СЛ Золото" и "Золото... "Подали заявки "СЛ Золото" и "Золото... читать дальше

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В этом году объем российского рынка телекоммуникаций вырос на 0,6% и составил 1,6 трлн рублей, следует из предварительных итогов развития отрасли связи, подготовленных исследовательской компанией "ТМТ Консалтинг". Годом ранее доходы отрасли повысились на 0,8%,... Годом ранее доходы отрасли повысились на 0,8%,... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 63,7285 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,60 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 60,9084 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,56 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Внешэкономбанк (ВЭБ) отобрал финальных претендентов на покупку украинской "дочки" и двух российских банков - "Глобэкса" и Связь-банка, сказал журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков. "У нас по два финалиста на украинский банк, и по двум другим (Связь-банк и... "У нас по два финалиста на украинский банк, и по двум другим (Связь-банк и... читать дальше

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Сегодня Банк России выпускает в обращение 7 памятных монет из драгоценных металлов, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ. Выпускается в обращение памятная серебряная монета номиналом 3 рубля "Георгий Победоносец", тираж монеты – до 500 тыс. штук. Выпускается в обращение памятная серебряная монета номиналом 3 рубля "Георгий Победоносец", тираж монеты – до 500 тыс. штук. В серии... В серии... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) в 2016 году прогнозирует убыток по РСБУ на уровне 130 млрд рублей, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков. "Мы себе почти минус 200 млрд рублей планировали убыток. В результате мы сейчас выходим на минус 130 млрд рублей", - сказал... "Мы себе почти минус 200 млрд рублей планировали убыток. В результате мы сейчас выходим на минус 130 млрд рублей", - сказал... читать дальше

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В Москве в понедельник будут открыты более 200 мест в зонах платной парковки в 47 районах города - новые парковочные места появятся на 206 улицах в 47 районах города, сообщили в департаменте транспорта Москвы. По данным ведомства, расширение парковочного пространства... По данным ведомства, расширение парковочного пространства... читать дальше

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ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация" ("Комкор", входит в группу компаний "Акадо") сузило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии П01-БО-01 объемом 3,5 млрд рублей до 13,00-13,25% годовых с 13,00-13,50% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник... читать дальше

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Сегодня правительство рассматривает проект государственного оборонного заказа на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Российский оборонно-промышленный комплекс способен создавать и поставлять в войска современные виды вооружений, и эта тенденция должна... Российский оборонно-промышленный комплекс способен создавать и поставлять в войска современные виды вооружений, и эта тенденция должна... читать дальше

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Большинство открытых для торгов фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершило торги в минусе в связи с изменившейся позицией китайского руководства в отношении темпов роста экономики. По словам информированных источников, председатель КНР Си Цзиньпин... По словам информированных источников, председатель КНР Си Цзиньпин... читать дальше

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что условия привлечения в страну внешних инвестиций должны соответствовать государственным интересам. "Просто нужно шевелиться, денег в мире предостаточно. Конечно, никто разбрасываться ими не будет. Но наша страна имеет... "Просто нужно шевелиться, денег в мире предостаточно. Конечно, никто разбрасываться ими не будет. Но наша страна имеет... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 8,03 пункта (0,37%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2181,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2184,25 (+0,51%) пункта, минимальное -... читать дальше

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