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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Путин пообещал индексацию пенсий с 1 февраля
Президент Путин заверил, что в бюджет-2017 год заложены средства на индексацию пенсий и соцвыплат. Он отметил улучшение демографических показателей, но признал падение доходов населения
 
Экономика РФ в 2017 году может вырасти на 1-1,5%
Минфин РФ не исключает более значительного роста экономики страны в 2017 году, чем это запланировано сейчас, - от 1% до 1,5%. "Инвестиции под конец года перестали сокращаться, даже в третьем квартале выросли на 0,3%, в отдельных отраслях -...
 
Поднять пенсии предлагают за счет роста зарплат
Все пенсионные реформы последнего десятилетия - от накопительной системы до баллов - борются с симптомами, но не с самой болезнью, считают в Столыпинском клубе бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В клубе подготовлены альтернативные предложения по...
 
Минфин не поддержал законопроект, расширяющий полномочия ЦБ
Банк России с большой долей вероятности не будет отвечать за экономический рост и занятость в стране, как предусматривает резонансный законопроект о расширении перечня целей регулятора. Министерство финансов подготовило отрицательный отзыв на...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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26 декабря 2016 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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26 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
20:00 Данные о безработице во Франции Ноябрь 2016

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
26 декабря 2016 года 14:49
Экспорт Москвы втрое превышает суммарный экспорт прибалтийских стран - исследование
В 2015 году общий объем экспорта товаров и услуг Москвы превысил 9,7 трлн руб., свидетельствуют данные исследования деклараций НДС столичных компаний, которое провели специалисты департамента экономической политики и развития города.

"Это втрое больше, чем суммарный...    читать дальше
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26 декабря 2016 года 14:47
Ставка 18-го купона облигаций "Открытие холдинга" 3-й серии - 11,25%
АО "Открытие холдинг" установило ставку 18-го купона облигаций 3-й серии в размере 11,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Размер выплаты по купону составит 28,05 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Компания разместила облигации 3-й серии на 7...    читать дальше
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26 декабря 2016 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 26 декабря растет
Индекс ММВБ корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ повысился на 7,72 пункта (0,355%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2180,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2184,25 (+0,51%) пункта, минимальное -...    читать дальше
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26 декабря 2016 года 14:43
СП "Ростеха" и "Полюса", а также структура Паланкоева и ВТБ подали заявки на Сухой Лог
Заявки на месторождение золота Сухой Лог подали компании "СЛ Золото" и "Золото Бодайбо", залог в размере 8,5 млрд рублей от каждой компании будет внесен в первой половине января, сообщил в понедельник глава Минприроды Сергей Донской.

"Подали заявки "СЛ Золото" и "Золото...    читать дальше
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26 декабря 2016 года 14:34
В этом году рост рынка телекоммуникаций РФ составил 0,6% - исследование
В этом году объем российского рынка телекоммуникаций вырос на 0,6% и составил 1,6 трлн рублей, следует из предварительных итогов развития отрасли связи, подготовленных исследовательской компанией "ТМТ Консалтинг".

Годом ранее доходы отрасли повысились на 0,8%,...    читать дальше
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26 декабря 2016 года 14:25
ЦБ РФ установил курс евро с 27 декабря в размере 63,7285 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 63,7285 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,60 коп.

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26 декабря 2016 года 14:25
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 декабря в размере 60,9084 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 60,9084 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,56 коп.

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26 декабря 2016 года 14:15
ВЭБ отобрал претендентов на покупку украинской "дочки" и двух российских банков
Внешэкономбанк (ВЭБ) отобрал финальных претендентов на покупку украинской "дочки" и двух российских банков - "Глобэкса" и Связь-банка, сказал журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.

"У нас по два финалиста на украинский банк, и по двум другим (Связь-банк и...    читать дальше
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26 декабря 2016 года 14:03
Банк России выпускает семь памятных монет из драгметаллов
Сегодня Банк России выпускает в обращение 7 памятных монет из драгоценных металлов, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.

Выпускается в обращение памятная серебряная монета номиналом 3 рубля "Георгий Победоносец", тираж монеты – до 500 тыс. штук.

В серии...    читать дальше
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26 декабря 2016 года 13:54
Убыток ВЭБа по РСБУ в 2016 году может составить 130 млрд рублей - Горьков
Внешэкономбанк (ВЭБ) в 2016 году прогнозирует убыток по РСБУ на уровне 130 млрд рублей, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.

"Мы себе почти минус 200 млрд рублей планировали убыток. В результате мы сейчас выходим на минус 130 млрд рублей", - сказал...    читать дальше
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26 декабря 2016 года 13:45
В Москве вновь расширена зона платной парковки
В Москве в понедельник будут открыты более 200 мест в зонах платной парковки в 47 районах города - новые парковочные места появятся на 206 улицах в 47 районах города, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

По данным ведомства, расширение парковочного пространства...    читать дальше
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26 декабря 2016 года 13:40
Комкор сузил ориентир ставки 1-го купона бондов на 3,5 млрд руб. до 13,00 - 13,25%
ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация" ("Комкор", входит в группу компаний "Акадо") сузило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии П01-БО-01 объемом 3,5 млрд рублей до 13,00-13,25% годовых с 13,00-13,50% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник...    читать дальше
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26 декабря 2016 года 13:34
Медведев заявил о важности выполнения гособоронзаказа
Сегодня правительство рассматривает проект государственного оборонного заказа на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

Российский оборонно-промышленный комплекс способен создавать и поставлять в войска современные виды вооружений, и эта тенденция должна...    читать дальше
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26 декабря 2016 года 13:26
Большинство азиатских рынков акций закрылось в красной зоне
Большинство открытых для торгов фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершило торги в минусе в связи с изменившейся позицией китайского руководства в отношении темпов роста экономики.

По словам информированных источников, председатель КНР Си Цзиньпин...    читать дальше
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26 декабря 2016 года 13:15
Лукашенко: при привлечении внешних займов для Белоруссии нужно исходить из госинтересов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что условия привлечения в страну внешних инвестиций должны соответствовать государственным интересам.

"Просто нужно шевелиться, денег в мире предостаточно. Конечно, никто разбрасываться ими не будет. Но наша страна имеет...    читать дальше
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26 декабря 2016 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 26 декабря растет
Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 8,03 пункта (0,37%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2181,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2184,25 (+0,51%) пункта, минимальное -...    читать дальше
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