Д.Медведев утвердил состав правительственной комиссии в связи авиакатастрофой Ту-154

25 декабря. FINMARKET.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии, созданной в целях оказания помощи семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154. В комиссию вошли 10 человек, возглавил ее глава Минтранса Максим Соколов. В комиссию вошли глава Росавиации Александр Нерадько и статс-секретарь замминистра обороны Николай Панков, они назначены заместителями председателя комиссии. Еще одним зампредом комиссии стал замглавы Минобороны Павел Попов.

Кроме того, в комиссию включены замглавы МВД М.Ванечкин, глава федеральной службы по труду и занятости Всеволодо Вуколов, первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян, замглавы Минтруда Г.Лекарев, замглавы МЧС А.Чуприян и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.