АО "Теласи" в 2017 году направит на реконструкцию и модернизацию электросети Тбилиси $10 млн

25 декабря. FINMARKET.RU - АО "Теласи" (контролируется ПАО "Интер РАО") в 2017 году направит на реконструкцию и модернизацию электросети Тбилиси 28,8 млн лари ($10,4 млн по текущему курсу), сообщает пресс-служба компании. В 2016 году "Теласи" направила на эти цели 29,5 млн лари (рост на 3,9% по сравнению с уровнем 2015 года). На осуществление проектов по техническому перевооружению, а также реконструкцию и капремонт было затрачено 14 млн лари, а на присоединение новых абонентов и расширение сети - 15,5 млн лари. В этом году различные профилактические и ремонтные работы были проведены на 35 подстанциях, а на 16 осуществлены капитальные строительные работы. Кроме того, полностью реконструированы и модернизированы высоковольтные ЛЭП "Кениси-4" и "Махата". При этом заменено около 18 км амортизированных кабельных линий электропередачи, а также проложено 7 км ЛЭП для резервирования сети. В результате этих работ повышена надежность и эффективность электроснабжения Тбилиси, а также увеличены мощности для дальнейшего развития электросети города.

За 11 месяцев текущего года число технических инцидентов сократилось по сравнению показателем аналогичного периода прошлого года на 11%, а уровень потерь электроэнергии уменьшился на 0,8%. По данным компании, в январе-ноябре 2016 года закуплено 2,491 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы от реализации электроэнергии увеличились на 30,1% - до 395,5 млн лари.

"Теласи" - одна из крупнейших электросетевых компаний Грузии, осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси и его пригородах, обслуживает более 572 тыс. абонентов. В 2015 году компания поставила потребителям 2,419 млрд кВт.ч электроэнергии - на 7,5% больше, чем годом ранее.

"Интер РАО" через дочернюю Silk Road Holdings B.V. (Нидерланды) владеет 75,11% уставного капитала АО "Теласи". Учрежденному правительством Грузии АО "Партнерский фонд" принадлежит 24,53%.

Официальный курс на 23 декабря - 2,771 лари/$1.