Глава Минтранса поручил МЧС России координировать поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154

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25 декабря. FINMARKET.RU - Глава Минтранса Максим Соколов поручил МЧС России координировать дальнейшие поисково-спасательные работы на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море возле Сочи. "Дальнейшие действия по развертыванию и проведению поисково-спасательной операции будут проходить под эгидой МЧС России. К этим работам будут привлечены силы и средства МЧС, Минобороны, Пограничной службы, по необходимости, Росморречфлота и Росавиации", - заявил М.Соколов в воскресенье вечером на заседании правительственной комиссии, созданной в связи с катастрофой самолета Ту-154. "Прошу МЧС координировать эту работу", - сказал председатель комиссии М.Соколов.