Банк "Ак Барс" увеличил долю в "Вертолетах России" до 5,92%

25 декабря. FINMARKET.RU - Банк "Ак Барс" увеличил долю в АО "Вертолеты России" до 5,92%, сообщает пресс-служба кредитной организации. Ранее банку принадлежало 3,83% обыкновенных акций компании. Доля изменилась 23 декабря. "Банк купил акции, так как видит в них потенциал роста", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ак Барса". В настоящее время уставный капитал "Вертолетов России" - дочерней компании ОПК "Оборонпром" (входит в "Ростех") - составляет 101 млн 255 тыс. 763 рубля, он разделен на такое же количество обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

Холдинг "Вертолеты России" образован в 2007 году, в него входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий. Основные покупатели продукции холдинга - Минобороны, МВД, МЧС, российские и иностранные авиакомпании. В 2015 году объем поставок составил 212 вертолетов.

Банк "Ак Барс" по итогам трех кварталов 2016 года занимает 20-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".