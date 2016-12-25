25 декабря. FINMARKET.RU - Опознание тел погибших в результате катастрофы Ту-154 будет проводиться в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса РФ. "Также в Москве будет оказываться медико-психологическая помощь родственникам", - сообщил представитель ведомства.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих РФ на авиабазе "Хмеймим" с новогодними праздниками. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.