Президент указом объявил 26 декабря 2016 года днём траура в России

25 декабря. FINMARKET.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении траура в связи с авиационной катастрофой, происшедшей в Краснодарском крае", сообщает пресс-служба Кремля. "Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить 26 декабря 2016 года днём траура в Российской Федерации", - говорится в тексте указа. "В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги РФ; предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура", - гласит указ.

Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ поручено "принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших", говорится в документе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. О решении объявить траур В.Путин ранее в воскресенье сообщил журналистам. "Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", - сказал он.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих РФ на авиабазе "Хмеймим" с новогодними праздниками. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.