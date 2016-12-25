Сбербанк России реструктурировал часть долга "Автоваза" на 1,5 года

25 декабря. FINMARKET.RU - Сбербанк России реструктурировал часть долга "Автоваза" на полтора года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Sberbank CIB. "Оставшуюся часть планируем реструктурировать к концу первого квартала 2017 год", - отметил представитель Sberbank CIB. Сумма пролонгированной на полтора года задолженности не раскрывается. Долг группы "АвтоВАЗ" (ОАО "АвтоВАЗ" и ООО "ОАГ") перед Сбербанком составляет около 16,5 млрд рублей, в июле группа Сбербанка уже провела временную пролонгацию кредитов до декабря.

Sberbank CIB - корпоративно-инвестиционное подразделение группы Сбербанка. В начале декабря ио главы Sberbank CIB Игорь Буланцев говорил журналистам, что задолженность "Автоваза" может быть реструктурирована как в декабре, так и в первом квартале 2017 года. Ранее, 10 июня, сообщалось, что кредиторы ОАО "АвтоВАЗ" получили формальное право требовать досрочного погашения долга из-за минусовых активов компании. Чистый убыток "АвтоВАЗа" по МСФО в 2015 году вырос втрое и составил 73,85 млрд руб. Компания заявила о необходимости помощи со стороны ее акционеров, "Ростех" и альянс Renault-Nissan в качестве возможного сценария поддержки рассматривают докапитализацию за счет внесения дополнительных средств в акционерный капитал компании и конвертацию части долга.

Компания в настоящее время запустила процедуру финансового оздоровления - на внеочередном собрании 10 октября акционеры "АвтоВАЗа" одобрили увеличение уставного капитала компании на 3 млрд 281 млн 250 тыс. акций. При этом отмечалось, что компания "вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 15 млрд штук номинальной стоимостью 5 рублей каждая". Всего же, как сообщалось ранее, для финансового оздоровления "АвтоВАЗу" необходимо 85 млрд руб.