В.Путин и Н.Назарбаев осмотрели производство завода "Диаконт"

25 декабря. FINMARKET.RU - Президент РФ Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев осмотрели производство завода "Диаконт" в Санкт-Петербурге. Предприятие производит робототехнические комплексы для диагностики ремонта, радиационностойкие телевизионные камеры, системы управления для атомных станций и электромеханические приводы. Руководство предприятия рассказало В.Путину и Н.Назарбаеву, что около 18% продукции компании "Диаконт" поставляется на экспорт в страны Европы, США, Китая, Индии, Японии и Канады.

По словам руководства акционерного общества, на предприятии реализована передовая технология достоверного определения состояния труднодоступных участков нефтяных и газовых трубопроводов с помощью диагностических роботов, которые сейчас успешно применяются на нефтегазовых объектах США и Франции. "У нас будет предложение рассмотреть возможность создания совместного предприятия с Казахстаном", - обратился к В.Путину и Н.Назарбаеву гендиректор компании "Диаконт" Михаил Федосовский. "Поддерживаю", - ответил Н.Назарбаев, подкрепив свое согласие рукопожатием. В.Путин также одобрил эту идею, добавив, что необходимо "создавать и дополнительные компетенции в Казахстане".