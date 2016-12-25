Участие В.Путина в световом шоу в Санкт-Петербурге 26 декабря отменено в связи с трауром

25 декабря. FINMARKET.RU - Участие президента РФ Владимира Путина в световом шоу в Санкт-Петербурге 26 декабря будет отменено в связи с трауром, сообщил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Некоторые протокольные мероприятия могут быть отменены (в связи с трауром). Планировалось участие (президента) в световом шоу, которое организовано для горожан. Участие в нем будет отменено", - сказал Д.Песков журналистам.

26 декабря должно состояться музыкальное световое представление на Дворцовой площади. Ранее В.Путин сообщил журналистам, что 26 декабря в РФ будет объявлен общенациональный траур в связи с гибелью 92 человек в катастрофе самолета Ту-154 по Сочи.