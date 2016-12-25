В ходе поисковой операции в районе катастрофы самолета Ту-154 выживших людей не обнаружено

25 декабря. FINMARKET.RU - В ходе поисковой операции в районе катастрофы самолета Ту-154 в Черном море выживших людей пока не обнаружено, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. "Район авиакатастрофы самолета Ту-154 определен. Выживших не наблюдается", - сказали в военном ведомстве РФ. В Минобороны РФ сообщили, что, по последним уточненным данным, на борту самолета находились 92 человека. По данным Минобороны РФ, в воскресенье в 05:25 при выполнении планового перелета с аэродрома "Адлера" после взлета в 05:25 пропала отметка с радаров самолета Ту-154 Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что на борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира - военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять российских журналистов. Артисты летели в Сирию поздравить авиагруппу ВКС РФ с Новым годом. По данным Минобороны РФ, самолет Ту-154 Военно-транспортной авиации управлялся опытным пилотом Романом Волковым - летчиком первого класса с общим налетом около 3,5 тыс. часов. В Минобороны РФ сообщили, что этот самолет был выпущен в 1983 году. Его общий налет - 6689 часов. Последний ремонт прошел 29 декабря 2014 года, в сентябре 2016 года прошел плановое регламентное обслуживание.