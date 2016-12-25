Лимиты компенсаций при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи для военных составят до 7,8 млн рублей, для гражданских лиц - 3 млн рублей

25 декабря. FINMARKET.RU - Лимиты компенсаций при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи для военных составят до 7,8 млн руб., для гражданских лиц - 3 млн руб., сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы союза. Он разъяснил, что всем находившимся на борту самолёта положены выплаты по 2 млн рублей в рамках Воздушного кодекса. "По обязательному страхованию военнослужащих (страхование производится в соответствии с законом № 52-ФЗ) положена выплата на случай смерти в размере 2,337 млн руб. Кроме того, страховщик уполномочен производить выплаты единовременных пособий на случай смерти военнослужащего или признания его негодным к военной службе.

Размер пособия по смерти военнослужащего составляет 3,506 млн руб. Впоследствии они компенсируются страховщику из бюджета", - пояснил И.Юргенс, слова которого приводятся в сообщении. "По гражданским лицам выплаты составят, помимо 2 млн руб., причитающихся по Воздушному кодексу, ещё по 1 млн руб. из Фонда социального страхования", - добавил он. Также от ФСС работникам положены единовременная страховая выплата в случае смерти работника в размере 1 млн руб. Эта сумма делится равными долями среди членов семьи - например, 500 тыс. руб. супруге и 500 тыс. руб. несовершеннолетнему ребенку, отметил И.Юргенс. Размер ежемесячной страховой выплаты, полагающейся несовершеннолетним детям погибших членов экипажа и другим лицам, имеющим на них право, определяется исходя из среднего заработка погибшего, сообщили в ФСС.

Данные выплаты положены в соответствии с нормами Федерального закона от № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Все страховые выплаты по погибшим осуществит СК "Согаз"."Сам самолёт по договору каско застрахован не был - это обычная практика Минобороны, которое не страхует самолёты от рисков имущественного вреда", говорится в пресс-релизе ВСС. Что касается дополнительных выплат журналистам, то, как правило, редакции страхуют корреспондентов добровольно. "На рассмотрении в Госдуме находится законопроект об обязательном страховании журналистов в горячих точках, который принят в первом чтении. Мы рассчитываем, что новый состав Госдумы примет этот документ, ведь журналисты рискуют не меньше, а иногда и больше, чем военнослужащие, выполняя своё служение", - заключил И.Юргенс.