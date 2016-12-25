Министр экономического развития республики Крым подал в отставку

25 декабря. FINMARKET.RU - Министр экономического развития республики Крым Валентин Демидов решил подать в отставку с должности, которую он занимал последние полтора года. "Министр экономического развития Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы Крыма Сергея Аксенова.

Указа С.Аксенова об освобождении министра на официальном сайте Совмина Крыма пока нет. В.Демидов возглавил Минэкономразвития Крыма в июне 2015 года. Ранее он работал главой администрации Армянска.