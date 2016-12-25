25 декабря. FINMARKET.RU - Бригады психолого-психиатрической помощи дежурят в аэропорту Сочи и готовятся к встрече родственников пассажиров потерпевшего крушение Ту-154, сообщает пресс-служба администрации города. "В Сочи создан оперативный штаб по приему и размещению родственников пассажиров потерпевшего крушение Ту-154. В аэропорту работает штаб, где будут принимать родственников пассажиров. Здесь уже дежурят бригады психолого-психиатрической помощи. Обеспечено питание, транспорт", - говорится в сообщении. Размещать прибывающих родственников будут в санатории "Аврора", здесь подготовлены номера и дежурят бригады экстренной медицинской помощи и психологи.

Рано утром в воскресенье после вылета из аэродрома Адлера самолета Ту-154 Минобороны РФ пропала его отметка с радиолокационных радаров. Через некоторое время фрагменты корпуса самолета обнаружены в акватории Черного моря в районе Сочи на глубине 50-70 метров. На борту находились военнослужащие вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ - всего 84 пассажира и восемь членов экипажа.