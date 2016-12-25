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25 декабря 2016 года 12:19
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,5425 руб.
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25 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 63,5425 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,79 коп.
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25 декабря 2016 года 20:07
Премьер РФ Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии, созданной в целях оказания помощи семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154. В комиссию вошли 10 человек, возглавил ее глава Минтранса Максим Соколов. В комиссию вошли глава Росавиации Александр... читать дальше
.25 декабря 2016 года 19:09
АО "Теласи" (контролируется ПАО "Интер РАО") в 2017 году направит на реконструкцию и модернизацию электросети Тбилиси 28,8 млн лари ($10,4 млн по текущему курсу), сообщает пресс-служба компании. В 2016 году "Теласи" направила на эти цели 29,5 млн лари (рост на 3,9% по сравнению... читать дальше
.25 декабря 2016 года 19:03
Глава Минтранса поручил МЧС России координировать поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154
Глава Минтранса Максим Соколов поручил МЧС России координировать дальнейшие поисково-спасательные работы на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море возле Сочи. "Дальнейшие действия по развертыванию и проведению поисково-спасательной операции будут проходить под эгидой МЧС... читать дальше
.25 декабря 2016 года 18:22
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в воскресенье на юге Чили, сообщает Геологическая служба США. Эпицентр располагался в Тихом океане на глубине примерно 15 км, недалеко от берега - в 40 км от города Пуэрто-Кельон. Сообщений о разрушениях и жертвах пока не... читать дальше
.25 декабря 2016 года 18:01
Банк "Ак Барс" увеличил долю в АО "Вертолеты России" до 5,92%, сообщает пресс-служба кредитной организации. Ранее банку принадлежало 3,83% обыкновенных акций компании. Доля изменилась 23 декабря. "Банк купил акции, так как видит в них потенциал роста", - сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше
.25 декабря 2016 года 17:52
Опознание тел погибших в результате катастрофы Ту-154 будет проводиться в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса РФ. "Также в Москве будет оказываться медико-психологическая помощь родственникам", - сообщил представитель ведомства. Самолет Минобороны РФ... читать дальше
.25 декабря 2016 года 16:53
ПАО "Химпром" (Новочебоксарск, Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") привлекло в банке "Ак Барс" кредитную линию с лимитом задолженности 1,2 млрд руб., сообщает пресс-служба компании. Кредитная линия привлекается на 3 года, сделка заключена 22 декабря. Размер сделки с... читать дальше
.25 декабря 2016 года 16:47
Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении траура в связи с авиационной катастрофой, происшедшей в Краснодарском крае", сообщает пресс-служба Кремля. "Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить 26 декабря 2016 года днём траура... читать дальше
.25 декабря 2016 года 15:58
Большой разлет обломков разбившегося под Сочи Ту-154 объясняется гидроударом, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. "По всей видимости, при столкновении воздушного судна с водной поверхностью произошел гидроудар, что повлекло за собой большой разлет обломков", -... читать дальше
.25 декабря 2016 года 15:16
Сбербанк России реструктурировал часть долга "Автоваза" на полтора года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Sberbank CIB. "Оставшуюся часть планируем реструктурировать к концу первого квартала 2017 год", - отметил представитель Sberbank CIB. Сумма пролонгированной на полтора... читать дальше
.25 декабря 2016 года 15:14
Президент РФ Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев осмотрели производство завода "Диаконт" в Санкт-Петербурге. Предприятие производит робототехнические комплексы для диагностики ремонта, радиационностойкие телевизионные камеры, системы управления для... читать дальше
.25 декабря 2016 года 14:36
Участие президента РФ Владимира Путина в световом шоу в Санкт-Петербурге 26 декабря будет отменено в связи с трауром, сообщил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Некоторые протокольные мероприятия могут быть отменены (в связи с трауром). Планировалось... читать дальше
.25 декабря 2016 года 14:35
В ходе поисковой операции в районе катастрофы самолета Ту-154 в Черном море выживших людей пока не обнаружено, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. "Район авиакатастрофы самолета Ту-154 определен. Выживших не... читать дальше
.25 декабря 2016 года 14:32
Лимиты компенсаций при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи для военных составят до 7,8 млн рублей, для гражданских лиц - 3 млн рублей
Лимиты компенсаций при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи для военных составят до 7,8 млн руб., для гражданских лиц - 3 млн руб., сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы союза. Он разъяснил, что... читать дальше
.25 декабря 2016 года 14:27
Министр экономического развития республики Крым Валентин Демидов решил подать в отставку с должности, которую он занимал последние полтора года. "Министр экономического развития Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше
.25 декабря 2016 года 12:31
В Сочи создан оперативный штаб по приему и размещению родственников пассажиров потерпевшего крушение Ту-154
Бригады психолого-психиатрической помощи дежурят в аэропорту Сочи и готовятся к встрече родственников пассажиров потерпевшего крушение Ту-154, сообщает пресс-служба администрации города. "В Сочи создан оперативный штаб по приему и размещению родственников пассажиров потерпевшего... читать дальше
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