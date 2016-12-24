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24 декабря 2016 года 17:50
Акционеры "Уралкалия" одобрили крупную сделку с заинтересованностью
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24 декабря. FINMARKET.RU - Акционеры "Уралкалия" на внеочередном собрании 22 декабря одобрили крупную сделку с заинтересованностью - договор поручительства между компанией и ее дочерней структурой АО "Уралкалий-Технология" в отношении сделки РЕПО с "ВТБ Капиталом", сообщает пресс-служба "Уралкалия". "Уралкалий-Технология" в сентябре 2015 года заложила "ВТБ Капиталу" по сделке РЕПО 12,6% акций "Уралкалия" на $800 млн, еще 7,38% уставного капитала компании в форме GDR были переданы в залог банку в качестве обеспечения. Однако летом этого года "Уралкалий" договорился с банком о замене квазиказначейских акций в РЕПО облигациями на $800 млн с прекращением договора залога GDR. Также акционеры "Уралкалия" утвердили устав, положение об общем собрании акционеров и положение о совете директоров в новых редакциях. У акционеров, которые голосовали против одобрения крупной сделки или утверждения новой редакции устава, либо не принимали участия в голосовании, появилась возможность предъявить к выкупу свои акции по цене 161,15 рубля за бумагу. Требование о выкупе акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия решений. Акции к выкупу могут предъявить владельцы, вошедшие в реестр акционеров "Уралкалия" на 28 ноября. Кроме того, акционеры одобрили изменения к положению о вознаграждениях совета директоров. Согласно новой редакции документа, вознаграждения будут выплачиваться не только независимым, но и неисполнительным директорам. В результате на выплаты смогут претендовать все члены совета директоров компании кроме генерального директора Дмитрия Осипова, в том числе основные акционеры "Уралкалия" - Дмитрий Мазепин и Дмитрий Лобяк. В настоящее время "УралХиму" Д.Мазепина принадлежит 19,99% акций "Уралкалия", еще 20% - у бывшего однокурсника и бизнес-партнера Д.Мазепина белорусского предпринимателя Д.Лобяка. В свободном обращении находится 5,61% акций "Уралкалия", еще 54,4% - в квазиказначейском пакете.
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Компании упоминаемые в новости: Уралкалий, ВТБ Капитал
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24 декабря 2016 года 17:50
Акционеры "Уралкалия" на внеочередном собрании 22 декабря одобрили крупную сделку с заинтересованностью - договор поручительства между компанией и ее дочерней структурой АО "Уралкалий-Технология" в отношении сделки РЕПО с "ВТБ Капиталом", сообщает пресс-служба... читать дальше
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